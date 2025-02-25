Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск призвал Верховную раду Украины провести президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Маска.

Таким образом Маск прокомментировал итоги голосования Верховной рады по полномочиям Владимира Зеленского. Напомним, что ранее Рада поддержала постановление, которое продлевает полномочия Зеленского.

«Проведите выборы», — коротко отреагировал Маск.

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Ранее Верховная рада продлила полномочия Владимира Зеленского «до назначения на должность нового президента». Отметим, что это было уже второе голосование по этой теме за последнее время. Накануне Верховная рада провалила рассмотрение этого решения.