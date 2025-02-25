Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X высказался о результатах голосования Верховной рады о продлении полномочий президента Украины Владимира Зеленского.

«Проведите выборы», — написал миллиардер.

Первое голосование Рады за постановление в поддержку продолжения Зеленским полномочий президента Украины состоялось 24 февраля. По словам депутата Ярослава Железняка, процедура провалилась. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

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Решение было принято в ходе второго голосования, которое прошло 25 февраля. В документе, отметил Железняк, говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Парламентарий отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

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