США и члены «Большой семерки» не могут найти компромисс по заявлению на тему Украины

США могут отозвать поддержку всего заявления «Большой семерки» (G7) по Украине, а не только отдельных формулировок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели после того, как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки. Вашингтон также не согласился с призывом к ужесточению энергетических санкций, чтобы заставить РФ вести переговоры о мире.

По словам источников агентства, теперь США пригрозили отозвать поддержку заявления G7. При этом они отметили, что обсуждения продолжаются и окончательное решение по соглашению все еще может быть найдено. Представитель Белого дома сообщил, что вскоре состоится встреча, на которой будет обсуждаться общая цель — прекращение российско-украинского конфликта.

20 февраля газета Financial Times писала, что США выступили против формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике «Большой семерки», посвященном третьей годовщине начала военной операции на Украине.