Провал постановления о полномочиях фактически стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее депутат Ярослав Железняк рассказал, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По его данным, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.

В США заявили о скором уходе Зеленского

«Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте! В парламенте достаточно депутатов, которые могут занять место спикера и создать переговорную группу во имя будущего Украины!», — отметил Дмитрук.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.