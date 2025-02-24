Мерц посетовал, что до сих пор не получил поздравления от Меркель

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц посетовал, что до сих пор не получил поздравления от своей предшественницы в качестве главы ХДС Ангелы Меркель. Его слова приводит Zeit.

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По словам Мерца, он получил много поздравлений с победой на выборах, но ни одного от бывшего главы правительства и лидера ХДС Ангелы Меркель.

«Я не видел ни одного поздравления от Ангелы Меркель. Возможно, я не заметил его, потому что вчера вечером получил несколько сотен текстовых сообщений», – сказал он.

Мерц и бывший канцлер Ангела Меркель считаются давними соперниками. В начале 2000-х годов, после того как Меркель стала лидером ХДС, она отстранила Мерца от должности парламентского лидера партии, после чего он на время ушел из политики.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».