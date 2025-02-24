Парламент Словакии: ЕС может попросить Украину вернуть потраченные на нее деньги

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что ЕС по примеру США может также попросить Украину вернуть потраченные на ее поддержку деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

В Словакии заявили, что ЕС, как и США, может попросить Украину вернуть деньги
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По его словам, он очень огорчен тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «демонстративно» поехала на Украину с визитом.

«Верю, что она там спросит Зеленского о том, что в то время, как он дает американцам полезные ископаемые, что даст Европейскому союзу? А я спрошу за Словакию: как нам Зеленский вернет 3,5 миллиарда евро, которые мы туда отправили? <...> Если немцы, французы и американцы будут просить назад свои деньги, Словакия не может промолчать», — отметил Данко.

Он пояснил, что для Братиславы это огромная сумма, а Словакия относится к государствам, которые больше всего помогли Украине в пересчете на проценты к собственному ВВП.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов содействовать миру на Украине, отправив на территорию республики свои войска.

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