Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "горьком результате" выборов в Бундестаг. По его словам, он признает ответственность за провал социал-демократов.

"Вчера был горький результат выборов для СДПГ, и ... сегодня лучше не стало", - приводит заявление Шольца газета The Guardian.

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Шольц подчеркнул, что на нем лежит как ответственность за успех партии, так и за провал на текущих выборах, а также заявил, что будет выполнять свои обязанности канцлера "до последнего дня" и продолжать поддержку Украины.

Партия Шольца показала на прошедших выборах рекордно низкий результат - всего 16% и 120 мест в Бундестаге.