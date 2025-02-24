Пока вы не уснули: разговор Путина и Си Цзиньпина и гибель комбата «Ахмат»

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В Кремле раскрыли подробности о разговоре Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы 24 февраля обсудили российско-американские переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин проинформировал Си о последних контактах России и США. Глава Китая выразил поддержку диалогу Москвы и Вашингтона, а также «готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования» украинского кризиса.

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Алаудинов сообщил о смерти «одного из самых лучших командиров российской армии»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смерти командира одного из батальонов спецназа Зелимхана Батукаева с позывным Шустрый в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Информацию об этом он разместил в видеообращении в Telegram-канале.

Алаудинов назвал Батукаева «одним из самых лучших командиров российской армии». По его информации, причиной случившегося стало кровоизлияние в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи.

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Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Верховная рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось", - написал он в Telegram-канале.

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Российские войска прорвались в Сумской области

Российские войска наступают в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

По данным источника канала, главная цель наступления — перерезать трассу на Суджу в Курской области. Он добавил, что таким образом вся логистика группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе окажется под угрозой. Авторы канала заключили, что граница с Сумской областью прорвана в нескольких местах, бои идут в Журавке и Новеньком.

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Мерц выступил с жестким заявлением по США и НАТО

© EPA/TACC

Главный претендент на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу к независимости от США и допустил снижение роли НАТО на континенте. По его словам, Вашингтон и Москва объединяются «через голову» ЕС и Украины.

Лидер победившей на выборах в Германии партии ХДС подчеркнул, что его приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу и добиться независимости от США. После заявлений Дональда Трампа на прошлой неделе стало ясно, что «эта часть американцев, эта администрация» безразличны к судьбе Европы пояснил Мерц.

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Названы российские банки, которые ЕС отключил от SWIFT

© SWIFT

Среди 13 российских кредитных организаций, попавших под европейские санкции в рамках шестнадцатого пакета, оказались банки «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб», передает ТАСС.

В список санкций также включены Росэксимбанк, который является частью группы Российского экспертного центра, Национальный резервный банк, Примсоцбанк, ББР банк, Кузнецкбизнесбанк, Мир бизнес банк и банк «Кубань кредит».

Напомним, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

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Взрыв произошел рядом с генконсульством РФ во Франции

© Imago/TACC

Взрыв произошел рядом с генконсульством России во французском Марселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел в 8:00 по местному времени (10:00 мск). На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.

По словам корреспондента журнала Valeurs Actuelles, предположительно, неизвестные бросили на территорию дипломатического представительства два сосуда с зажигательной смесью. Рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Утверждается, что речь идет лишь о материальном ущербе.

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Ефремов сорвал свое УДО из-за найденного у него смартфона

У актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание по делу о смертельном ДТП, обнаружили телефон. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь его условно-досрочное освобождение оказалось под угрозой.

По информации канала, в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. О проверке не было известно заранее, из-за чего спрятать «гражданские» предметы удалось не всем. Среди них оказался и Ефремов — в его личных вещах обнаружили мобильный телефон с возможностью доступа в интернет.

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ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской

Европейский союз (ЕС) включил в санкционный список юмориста Михаила Галустяна и ведущую шоу «Мужское и женское» Юлию Барановскую. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС.

Сегодня в ЕС был принят 16 пакет антироссийских санкций, который включает в себя рестрикции против 48 физических и 35 юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина

Власти Европейского союза (ЕС) ввели санкции против российского шахматиста Сергея Карякина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

В мае 2024 года Карякина исключили из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Спортсмен назвал это техническим моментом.

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