Маск предсказал революцию в Европе после выборов в Германии

Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с предположением о возможной революции в Европе после успеха правой партии на выборах в Германии, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Маск публично согласился с мнением о том, что в Европе может начаться революция на фоне парламентских выборов в Германии. Об этом пишет РИА «Новости». В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) один из пользователей отметил, что за правую партию «Альтернатива для Германии» проголосовали более 10 млн человек и выразил мнение о надвигающейся революции, подчеркнув, что это «только начало».

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Маск ответил коротко, но емко: «Да», поддержав этим заявление пользователя. Результаты выборов и высказывания Маска вызвали значительный интерес и обсуждение в социальных сетях, где пользователи разделились в своих реакциях на происшедшее.

Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в бундестаг, а «Альтернатива для Германии» заняла второе место.