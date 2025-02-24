Владимир Зеленский находится «на последнем издыхании», у него нет легитимности, и его дни у власти сочтены. Такое мнение выразил в соцсети Х бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По мнению Риттера, скоро придет конец «игре» Владимира Зеленского.

«В этой фазе он будет говорить вещи, которые подчеркивают его собственное отчаяние. Но ничто из того, что он говорит, не может защитить его от реальности — у него нет легитимности, чтобы править. И украинский народ начинает осознавать этот факт», - констатировал он.

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, так как рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Затем же, после публичного недовольства Зеленского его словами, Трамп назвал украинского политика «диктатором без выборов».

Сегодня стало известно, что Верховная рада провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Документ не набрал необходимого числа голосов парламентариев.