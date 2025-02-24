Турция обозначила свою позицию по членству Украины в НАТО

Анкара допускает возможное вступление Украины в НАТО, однако призывает прагматично подходить к решению этого вопроса. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет ТАСС.

По словам Фидана, руководство Турции официально выступает за то, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.

«Мы не возражаем против того, что Украина хочет быть членом НАТО, но мы должны быть реалистами», - пояснил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о том, что считает вступление Украины в НАТО в настоящее время маловероятным, хотя и не исключает такой возможности в перспективе 25 лет. Он также подчеркнул, что если стороны хотят прочного мира на основе переговоров и прекращения огня, то речи о присоединении Киева к альянсу быть не может.

Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО

При этом, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что «не снимет членство Украины в НАТО с повестки дня». По его словам, если Киев не станет членом альянса, то необходимы «условия, которые позволят нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине».