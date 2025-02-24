СМИ раскрыли подробности состояния Папы Римского

Папа Римский Франциск «проснулся и продолжает терапию». Как сообщает «МК», такие подробности о состоянии понтифика приводит газета Messaggero со ссылкой на ватиканские источники.

По данным Rainews24, Франциск сейчас «не испытывает болей». Он «ест нормально» и пребывает «в хорошем настроении».

Напомним, что 14 февраля 88-летнего Франциска госпитализировали. Врачи выявили у него инфекцию дыхательных путей. 19 февраля появилась информация о том, что швейцарские гвардейцы, официальная охрана Папы Римского, начали репетировать его похороны.

Папа Римский в критическом состоянии, ему сделали переливание крови

23 февраля служба печати Ватикана заявила, что состояние Папы Римского остается критическим. Утверждалось, что у него проявляются первые признаки почечной недостаточности, однако уже несколько дней у него не было респираторных приступов.