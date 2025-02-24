В Литве недовольны новым пакетом санкций против России

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва хотела бы, чтобы новые санкции Европейского союза против России были более амбициозными.

Его слова приводит LRT.

«С точки зрения Литвы, мы хотели, чтобы содержание, сроки и объем санкций были более амбициозными», – заявил Будрис.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что новый пакет санкций против России уже готовится, но ситуацию может осложнить общение между Вашингтоном и Москвой.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, вводит ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.