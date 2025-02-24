Глава МИД Литвы Будрис посетовал, что новые санкции недостаточно амбициозны

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва хотела бы, чтобы новые санкции Европейского союза против России были более амбициозными.

В Литве недовольны новым пакетом санкций против России
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Его слова приводит LRT.

«С точки зрения Литвы, мы хотели, чтобы содержание, сроки и объем санкций были более амбициозными», – заявил Будрис.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что новый пакет санкций против России уже готовится, но ситуацию может осложнить общение между Вашингтоном и Москвой.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. ЕС, в частности, вводит ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.

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