Трамп ответил критикам мемом с Губкой Бобом

Президент США Дональд Трамп сравнил с Губкой Бобом американцев, которые недовольны им и его соратником, миллиардером Илоном Маском. Мем с инфантильным мультперсонажем Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

На опубликованной Трампом картинке изображен Губка Боб, составляющий список задач, которые он выполнил за прошлую неделю:

Плакал из-за Трампа,

Плакал из-за Илона,

Разок сходил в офис,

Прочитал пару мэйлов,

Опять поплакал из-за Трампа и Илона

© соцсети

Ранее Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE), созданный в администрации Трампа. На прошедших выходных федеральные служащие США получили от DOGE электронное письмо с требованием отчитаться о пяти делах, которые они выполнили за последнюю неделю. Маск заявил, что те, кто не ответит, рискуют потерять работу.

По крайней мере три американских агентства - ФБР, Госдепартамент и Пентагон - сказали своим работникам игнорировать этот запрос. Президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли заявил, что Маск и администрация Трампа демонстрируют «полное презрение к федеральным служащим».

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Келли подчеркнул, что госслужащие, среди которых много ветеранов военной службы, не должны оправдываться перед «оторванным от реальности, привилегированным миллиардером, который ни разу в жизни не отработал ни одного часа на честной государственной службе». При этом сам Трамп заявил, что DOGE «ведет войну с правительственными растратами, мошенничеством и злоупотреблениями, и Илон делает отличную работу».

После вступления в должность в прошлом месяце Трамп подписал указ, который отменяет возможность удаленной работы для федеральных служащих. Президент США подчеркивал, что теперь чиновникам придется «ходить в офис».