Экс-премьер Британии Джонсон прибыл на Украину

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев. Как сообщает «МК», жители украинской столицы оказались не рады его визиту.

По прибытию Джонсон опубликовал пост в социальных сетях. В нем политик заявил, что горд своим нахождением в Киеве в третью годовщину боевых действий. Также он завуалировано оскорбил президента США Дональда Трампа, назвав распространяемую им информацию «странной ложью».

Отмечается, что в соцсетях Джонсона раскритиковали украинцы. Причиной стала поддержка экс-премьером массовой мобилизации.

Борис Джонсон призвал смотреть на реальные действия Трампа

Напомним, что 24 февраля в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. СМИ писали, что они собираются выразить поддержку украинским властям, а глава ЕК — объявить о новых мерах помощи Украине.