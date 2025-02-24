Российские казаки захотели вернуть Трампу звание есаула и вручить именную шашку

Казаки из Санкт-Петербурга захотели вернуть президенту США Дональду Трампу звание есаула. Об этом рассказал атаман городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков в беседе с «Подъем».

Члены «Ирбиса» присвоили Трампу статус почетного казака и звание есаула в 2016 году. Тогда Полякову понравились заявления избранного на первый срок президента США о «неготовности кормить НАТО» и желании наладить отношения с Россией. Однако в 2018 году на фоне обострения в диалоге между Москвой и Вашингтоном, по словам атамана, казаки поняли, что заблуждались и приняли решение разжаловать американского лидера и «исключить с позором из организации».

Как рассказал Поляков, решение о восстановлении Трампа в «Ирбисе» примут 10 мая. Атаман подчеркнул, что положительно относится к этой процедуре, так как президент США вновь решил налаживать отношения с Россией.

«С его этническими корнями, я думаю, он вполне вписался бы. Сейчас главное — дела, а не внешняя атрибутика. Но если представится случай, мы ему именную шашку ручной ковки однозначно вручим, есть у нас хорошие кузнецы», — подчеркнул собеседник издания.

Поляков также выразил надежду, что под руководством Трампа США покинут НАТО и наладят сотрудничество с Россией вместо Евросоюза, «где экономика умирает».

12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, обсудив урегулирование ситуации на Украине, а также ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана, развитие двусторонних экономических связей. 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии встретились делегации двух государств.

Путин высоко оценил результат начавшегося диалога.

«Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств», — подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер заявил, что с удовольствием встретится с коллегой.