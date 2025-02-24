Верховная рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось", - написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что за постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

Железняк отметил, что в тексте постановления, вынесенном на голосование, говорилось о том, что Зеленский должен продолжать исполнять полномочия президента. "Парламент подчеркивает, что <...> Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины", - говорилось в постановлении, голосование за которое провалилось.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.

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Как сообщала депутат Ирина Геращенко, после критики со стороны Трампа местным властям спустили распоряжение принимать постановления и писать письма в поддержку Зеленского.