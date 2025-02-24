АдГ победила во всех землях бывшей ГДР

Альтернатива для Германии (АдГ) лидирует на федеральных выборах в бундестаг во всех землях бывшей Германской демократической республики (ГДР). Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии ФРГ.

В частности, в Бранденбурге АдГ получила 32,5 процента голосов, в Мекленбурге — Передней Померании 35 процентов, в Саксонии 37,3 процента, а в Саксонии-Анхальт 37,1 процента. Кроме того, в Тюрингии, где позиции правопопулистской партии особенно сильны, избиратели отдали 38,6 процента голосов.