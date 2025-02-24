Глава МИД Германии оценила влияние итогов выборов на поддержку Украины

Итоги прошедших выборов в бундестаг никак не повлияют на поддержку Украины Германией.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили, что в вопросе поддержки Украины со стороны Германии ничего не изменится», — отметила глава МИД ФРГ.

Бербок добавила, что Германия и ее «демократические партии едины в своей поддержке мира».

Ранее журнал Politico сообщил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, будет «гораздо жестче» относиться к России, чем его предшественник Олаф Шольц.

На выборах в бундестаг победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Мерца.