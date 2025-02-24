В Дании высказались против урегулирования конфликта на Украине

Мир на Украине будет опаснее текущего конфликта. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время официального визита в Киев.

Напомним, что 24 февраля в Киев прибыли лидеры европейских стран, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. СМИ писали, что они собираются выразить поддержку Киеву.

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«Многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир на Украине на самом деле опаснее, чем война, которая идет сейчас», — заявила Фредериксен после прибытия.

Ранее датский премьер заявляла, что США следует направить подразделения своей армии на территорию Украины. По ее мнению, это необходимо сделать для «поддержания мира».