После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело

Прокуратура Марселя возбудила дело после взрывов у российского консульства. Об этом сообщило BFM TV.

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По данным журналистов, ведомство возбудило дело по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами».

Инцидент случился днем 24 февраля. На место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских. На месте работали саперы, которые обезвредили подозрительные предметы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, на месте происшествия работали пожарные, здание оцепила полициея. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также развернут силы национальной полиции.