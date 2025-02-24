Стремление Трампа наладить отношения с Россией связали с Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен провести революцию в американской внешней политике, включающую налаживание отношений с Россией с целью подорвать партнерство Москвы с Китаем, предположил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Таким образом специалист прокомментировал «Ленте.ру» сообщения о намерении европейских лидеров отговорить Трампа от диалога с Россией.

Ранее газета The Times писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер захотели убедить американского лидера Дональда Трампа не вести двусторонние переговоры со своим российской коллегой Владимиром Путиным.

«Команда Трампа формирует новый подход к России исходя из того, что главным противником является Китай, поэтому надо улучшить отношения с Россией. Чтобы это сделать, надо пересмотреть подход США к Украине. Думаю, что Франции и Британии не удастся переубедить Трампа. Одна из главных идей Трампа связана с возвращением России в орбиту влияния Запада, и Трамп говорил об этом — в том числе чтобы вернуть Россию в "Большую восьмерку". Он делает это, чтобы уничтожить стратегическое партнерство России, Китая и Северной Кореи», — отметил Блохин.

Попытки Макрона и Стармера обречены на провал. Новая команда меняет свой подход и проводит революцию во внешней политике США -- впервые со Второй мировой войны

24 февраля издание Politico писало, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, где состоится его встреча со своим американским коллегой Дональда Трампа, может повлиять на политику США и вернуть их отношения с Европой в нормальное русло.