Каким был папа римский Франциск. Фото

21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Понтифик скончался на 88 году жизни. Лучшие кадры с главой всех католиков смотрите в галерее "Рамблера".

Римский папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в Аргентине в семье итальянского эмигранта.

До поступления в семинарию получил диплом техника-химика. В 1960-1970 годах будущий понтифик преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах. В 1969 году Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника. С февраля 1998 по 13 марта 2013 года служил архиепископом Буэнос-Айреса.

В 2001 году Бергольо получил сан кардинала. Папа Римский Иоанн Павел II также доверил ему несколько административных постов в Римской курии.

В 2013 году после отречения от престола по состоянию здоровья папы Бенедикта XVI именно Хорхе Марио Бергольо занял место понтифика. Он стал первым в истории папства понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом на этом посту и первым папой, взявшим имя в честь святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев, известного своим аскетизмом и стремлением к общению с паствой.

Во главе Католической церкви Франциск провел ряд реформ, оптимизировав бюрократический аппарат Ватикана и провел аудит ведомств, занимающихся недвижимостью и финансами. Также по его инициативе впервые на ряд постов в Курии были назначены женщины. Он стал первым Римским папой в истории, который встретился с духовным лидером шиитов Ирака, аятоллой Али Систани. Также 12 февраля 2016 года Франциск встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Высшие иерархи Русской православной и Католической церквей пообщались спустя почти тысячу лет после церковного раскола 1054 года.

Папа Франциск стал известен благодаря своей скромности и аскетизму. Он отказался от обширных апартаментов в Апостольском дворце в Ватикане и поселился в трехкомнатном номере в гостевом Доме Святой Марты на территории Ватикана. В 2015 году по его инициативе летняя резиденция понтификов в Кастель-Гандольфо стала музеем. Франциск также отказался от традиционных символов папской власти: вместо золотого креста и Кольца Рыбака он носит старый монашеский крест и серебряное кольцо.