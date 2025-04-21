Каким был папа римский Франциск. Фото

Александр Котлеткин
Slide 1 of 25
Папа Римский во время встречи с пожарными, 2016 год
1/20
Папа Римский во время встречи с пожарными, 2016 год 
© Zuma/TACC
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане во время пандемии коронавируса COVID-19, 2020 год
2/20
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане во время пандемии коронавируса COVID-19, 2020 год 
© EPA/TACC
Папа Франциск и президент России Владимир Путин, 2022 год
3/20
Папа Франциск и президент России Владимир Путин, 2022 год 
© Picture Alliance/TACC
Кардинал Хорхе Марио Бергольо избран новым Папой Римским, 2013 год
4/20
Кардинал Хорхе Марио Бергольо избран новым Папой Римским, 2013 год 
© DPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Папа Римский Франциск во время визита в Монголию, 2023 год
5/20
Папа Римский Франциск во время визита в Монголию, 2023 год 
© EPA/TACC
Папа Римский Франциск во время мессы в Страстную пятницу в соборе Святого Петра в Ватикане, 2021 год
6/20
Папа Римский Франциск во время мессы в Страстную пятницу в соборе Святого Петра в Ватикане, 2021 год 
© Picture Alliance/TACC
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане во время пандемии коронавируса COVID-19, 2020 год
7/20
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане во время пандемии коронавируса COVID-19, 2020 год 
© EPA/TACC
Папа Франциск в 2023 году
8/20
Папа Франциск в 2023 году 
© Picture Alliance/TACC
Папа Франциск читает молитву из окна своего кабинета с видом на площадь Святого Петра в Ватикане, 2018 год
9/20
Папа Франциск читает молитву из окна своего кабинета с видом на площадь Святого Петра в Ватикане, 2018 год 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Папа Франциск во время генеральной аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане, 2025 год
10/20
Папа Франциск во время генеральной аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане, 2025 год 
© Zuma/TACC
Папа Римский Франциск и генеральный директор Mercedes-Benz Ола Кэллениусво время церемонии передачи электрического папамобиля, 2024 год
11/20
Папа Римский Франциск и генеральный директор Mercedes-Benz Ола Кэллениусво время церемонии передачи электрического папамобиля, 2024 год 
© EPA/TACC
Папа Римский Франциск во время молитвы, 2020 год
12/20
Папа Римский Франциск во время молитвы, 2020 год 
© Zuma/TACC
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск во время встречи, 2022 год
13/20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск во время встречи, 2022 год 
© Пресс-служба президента Республики Казахстан/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти, 2016 год
14/20
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти, 2016 год 
© Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Папа Римский во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 2016 год
15/20
Папа Римский во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, 2016 год 
© Zuma/TACC
Папа Франциск омывает ногу мужчины во время ритуала омовения ног в центре для беженцев Кастельнуово-ди-Порто, 2016 год
16/20
Папа Франциск омывает ногу мужчины во время ритуала омовения ног в центре для беженцев Кастельнуово-ди-Порто, 2016 год 
© Zuma/TACC
Папа Римский Франциск в 2020 году
17/20
Папа Римский Франциск в 2020 году 
© Zuma/TACC
Генеральная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане, 2015 год
18/20
Генеральная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане, 2015 год 
© Zuma/TACC
Папа Римский Франциск посетил приход Сан-Джузеппе-аль-Аурелио в Риме
19/20
Папа Римский Франциск посетил приход Сан-Джузеппе-аль-Аурелио в Риме 
© Zuma/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Папы Римский Франциск в 2015 году
20/20
Папы Римский Франциск в 2015 году 
© Zuma/TACC

21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Понтифик скончался на 88 году жизни. Лучшие кадры с главой всех католиков смотрите в галерее "Рамблера".

Римский папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в Аргентине в семье итальянского эмигранта.

До поступления в семинарию получил диплом техника-химика. В 1960-1970 годах будущий понтифик преподавал литературу, философию и теологию в католических колледжах. В 1969 году Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника. С февраля 1998 по 13 марта 2013 года служил архиепископом Буэнос-Айреса.

В 2001 году Бергольо получил сан кардинала. Папа Римский Иоанн Павел II также доверил ему несколько административных постов в Римской курии.

В 2013 году после отречения от престола по состоянию здоровья папы Бенедикта XVI именно Хорхе Марио Бергольо занял место понтифика. Он стал первым в истории папства понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом на этом посту и первым папой, взявшим имя в честь святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего ордена францисканцев, известного своим аскетизмом и стремлением к общению с паствой.

Во главе Католической церкви Франциск провел ряд реформ, оптимизировав бюрократический аппарат Ватикана и провел аудит ведомств, занимающихся недвижимостью и финансами. Также по его инициативе впервые на ряд постов в Курии были назначены женщины. Он стал первым Римским папой в истории, который встретился с духовным лидером шиитов Ирака, аятоллой Али Систани. Также 12 февраля 2016 года Франциск встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Высшие иерархи Русской православной и Католической церквей пообщались спустя почти тысячу лет после церковного раскола 1054 года.

Папа Франциск стал известен благодаря своей скромности и аскетизму. Он отказался от обширных апартаментов в Апостольском дворце в Ватикане и поселился в трехкомнатном номере в гостевом Доме Святой Марты на территории Ватикана. В 2015 году по его инициативе летняя резиденция понтификов в Кастель-Гандольфо стала музеем. Франциск также отказался от традиционных символов папской власти: вместо золотого креста и Кольца Рыбака он носит старый монашеский крест и серебряное кольцо.

В мире
Фото
БЕНЕДИКТ XVI
ФРАНЦИСК
Католическая церковь
Буэнос-Айрес
Аргентина
Ирак