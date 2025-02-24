Цзиньпин оценил усилия России и других стран завершить конфликт на Украине

Власти Китая приветствуют усилия, которые предпринимают Россия и другие заинтересованные в этом государства, по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил лидер республики Си Цзиньпин.

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Он также отметил, что Россия и Китай — «хорошие друзья», поддерживающие друг друга и достигающие общего развития. По словам китайского лидера, их отношения обладают мощной внутренней движущей силой и уникальной стратегической ценностью, а также не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию извне.

— История и действительность демонстрируют нам, что Китай и Россия — добрые соседи, которые не могут отдалиться, и настоящие друзья, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются, — цитирует политика РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, инициированный Москвой.

Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в столице России и в свою очередь пригласил Владимира Путина в Китай на торжества, запланированные на начало сентября. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков поделился, что в Китае организуют мероприятия, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.