Петиция с требованием лишить Маска гражданства Канады собрала около 160 тыс. подписей

Петиция с требованием лишить американского предпринимателя Илона Маска гражданства Канады на основании того, что он "занимается деятельностью, направленной против интересов страны", опубликована на сайте Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента.

К настоящему моменту ее подписали около 160 тыс. человек.

"Мы, нижеподписавшиеся граждане Канады, призываем премьер-министра отменить статус двойного гражданства Илона Маска и немедленно аннулировать его канадский паспорт", - говорится в тексте петиции.

В качестве оснований для принятия такого решения указывается использование Маском "своего богатства и власти", чтобы повлиять на выборы в Канаде, а также его принадлежность к иностранному правительству, "которое пытается уничтожить суверенитет Канады".

Петицию поддержал депутат от Новой демократической партии Чарли Ангус. Сбор подписей продолжится до 20 июня 2025 года.

Как напоминает телеканал CBC, в январе Маск несколько раз комментировал политику Канады в X. В частности, он высказывал поддержку в адрес лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра и критиковал премьер-министра Джастина Трюдо.

Илон Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР), после окончания школы в возрасте 17 лет он уехал в Канаду, а потом переехал в США. В администрации американского президента Дональда Трампа Маск возглавил ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).