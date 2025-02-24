Германист Александр Камкин в разговоре с Рамблером прокомментировал итоги парламентских выборов в Германии, а также оценил перспективы в отношениях Берлина с Вашингтоном, Киевом и Москвой.

На прошедших 23 февраля досрочных парламентских выборах в ФРГ победу одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с почти 29% голосов. Второе место заняла правая партия «Альтернатива для Германии», а третье место досталось СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца. Явка на выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР. Как передавал ТАСС, кандидат в канцлеры ФРГ и от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен сформировать новое правительство до католической Пасхи, которая в 2025 году отмечается 20 апреля.

Фридрих Мерц – это глобалист и сторонник евроатлантических отношений. Долгое время он занимал должность главы [американской международной инвестиционной компании] BlackRock в Европе. Соответственно, во многом он ориентировался на демократическую администрацию США и привык к тому, что Германия фактически является вассалом Вашингтона. Этим объясняется жесткая риторика Мерца в отношении России и происходящего на Украине. Александр Камкин Германист, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России

Эксперт допустил, что после формирования коалиции Мерц пойдет на передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет и другого тяжелого вооружения.

«Но все карты Мерцу спутал приход Дональда Трампа в Белый дом и его борьба с «либеральным болотом» как внутри США, так и в Европе. Так, ранее [миллиардер Илон] Маск был назначен Трампом неким ответственным за приведение стран Европы в режим национальных суверенных государств. Поэтому можно говорить о том, что в дальнейшем отношения ФРГ и США будут непростыми. Скорее всего, Мерц будет в тайне надеяться на то, что Трамп уйдет с поста президента США через четыре года, а его место займет представитель Демократической партии. Так что, полагаю, Германия не пойдет на создание европейской армии в пику нынешней администрации США. При этом в ФРГ возможна милитаризация, рост расходов на ВПК, а также возвращение к обязательной воинской повинности», - отметил специалист.

Дальнейшие отношения Германии и США во многом будут зависеть от экономической политики американского лидера, подчеркнул политолог.

«Если Трамп решится развязать торговую войну против Евросоюза, то это будет означать резкое ухудшение отношений сторон, причем на достаточно длительный период. Но если американский президент использует риторику по введению таможенных барьеров в большей степени в качестве инструмента давления на европейцев, то ухудшение в отношениях будет не таким долгосрочным и драматическим. Однако при Трампе отношения ФРГ и США в любом случае будут более сложными, чем при [бывшем главе США] Джо Байдене», - сказал он.

Инициированные Трампом переговоры с РФ об окончании украинского конфликта стали неожиданностью для многих европейцев, в том числе для немецких политиков, отметил эксперт, отвечая на вопрос о перспективах проведения Берлином самостоятельной политики в отношениях с Москвой при Мерце.

«Европейцы тут пока не выработали консолидированную позицию. При этом понятно, что в одиночку - без помощи США и без американского ВПК - Европа сама ничего «не вывезет». Соответственно, они либо будут экспроприировать замороженные российские активы, либо сворачивать свои социальные программы, ведь режим Зеленского требует все большее и больше средств. Другой вопрос заключается в том, к чему приведут российско-американские переговоры, будет ли на них достигнут реальный компромисс. От этого зависеть будет очень многое. Если компромиссные варианты действительно будут найдены, если будет, по крайней мере, временная заморозка конфликта, то одна реалия. И здесь Европа волне может быть самостоятельной. Если же, к примеру, Зеленского банально уберут, и Украина превратится во вторую Сомали, то для европейцев это станет настоящим кошмаром. Тогда через границы к ним хлынет огромный поток беженцев, контрабанды и криминала. Поэтому Мерц может сколько угодно заявлять о независимости Европы, но по факту Германия или ЕС в одиночку не смогут вытянуть на себе Украину», - заключил Камкин.

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее пожаловался, что администрации президента США Дональда Трампа безразлична судьба Европы. В связи с этим Евросоюзу необходимо сконцентрироваться на усилении своих позиций, сказал политик в эфире телеканалов ZDF и ARD.