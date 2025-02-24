Обзор иноСМИ: Трамп возрождает «всемогущих богов» США, отрежут ли Украину от Starlink

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Билет в один конец»: солдаты ВСУ пожаловались на условия службы

Британская газета The Times рассказала со ссылкой на украинских военных, что в ВСУ не соблюдают условия контрактов призывников. Неназванный офицер украинской морской пехоты заявил изданию, что в его подразделение недавно перевели нескольких военных из инженерной бригады.

По словам собеседника The Times, эти мужчины поступили на службу как строители понтонов, но в итоге им пришлось стать пехотинцами. Офицер добавил, что его собственный контракт был заключен на весь период конфликта. Он подчеркнул, что это «буквально билет в один конец».

«Угроза отрезать Украину от Starlink - мощный рычаг влияния»

На фоне растущей напряженности между США и Украиной Вашингтон оказывает на Киев давление, требуя предоставить американским компаниям беспрецедентный доступ к украинским полезным ископаемым, пишет Military Watch Magazine. СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Кит Келлог предупредил Владимира Зеленского о последствиях отказа Киева от сделки. В частности, Украину могут отрезать от доступа к спутниковому интернету Starlink.

Потеря Starlink стала бы «огромным ударом» по Украине. Спутниковая связь сыграла неоценимую роль для Киева - некоторые считают, что Starlink помогла ВСУ больше, чем военные поставки из всех стран ЕС вместе взятых. Потеря Starlink может подорвать возможности командования и управления ВСУ, что в условиях растущих потерь может оказаться решающим фактором. Некоторые источники предполагают, что настоящая цель США - не получить украинские ресурсы, а представить Украину как сторону, не желающую достичь компромисса. Это позволит Вашингтону выйти из конфликта, подчеркивает Military Watch Magazine.

«Французские истребители продержатся лишь три дня»

Запад стареет, беднеет и по-прежнему верит, что его ценности - это альфа и омега человеческого счастья. И Франция является образцом этого тщеславия и слепоты, считает колумнист Boulevard Voltaire Арно Флорак. Он обратил внимание на отчет, опубликованный двумя летчиками ВВС страны.

Из этого документа следует, что французские ВВС сейчас «играют во втором дивизионе». В частности, военная авиация страны сталкивается с дефицитом боеприпасов. Летчики указали, что запаса французских ракет «воздух-воздух» хватило бы максимум на три дня интенсивных боевых действий. Французские военные предупредили, что эта проблема усугубится со временем, учитывая ограничения, связанные со старением ракет.

Трамп возрождает «всемогущих богов» Америки

Приход к власти в США Дональда Трампа знаменует собой «запоздалый конец долгого двадцатого века», заявил автор портала The Upheaval Н. Лайонз. Некоторые мыслители прошлого века считали, что главным источником авторитаризма и конфликтов в мире является «закрытое общество», которым правят «всемогущие боги» - сильные убеждения и притязания на истину, устойчивые моральные кодексы, сильные родственные связи.

В итоге объединяющая сила «всемогущих богов» стала рассматриваться как опасный источник фанатизма, угнетения, ненависти и насилия. Однако администрация Трампа начала активно бороться с изжившей себя точкой зрения и возвращать «всемогущих богов». Сам Трамп - человек действия, а не размышлений, и он явно обладает высокой толерантностью к риску. Он «произносит прописные истины, не заботясь о том, оскорбляет ли это чувства других». Трамп готов использовать американскую мощь на выгоду нации вместо того, чтобы заботиться о защите статус-кво либерального международного порядка, считает автор статьи. В результате глобалистский неолиберализм, интернационализм единого мира и наивный социальный прогрессивизм открытого общества 90-х «мертвы и ушли в прошлое», уверен Лайонз.

Блогер из Польши развивает «шокирующую» теорию заговора о Брижит Макрон

В начале 2025 года американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции Брижит Макрон - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье. Блогер из Польши Кася Меликиду считает эти утверждения правдой, рассказал портал «ИноСМИ».

Меликиду показала несколько фотографий и сравнила внешность Жан-Мишеля в детстве и внешность взрослой Брижит Макрон. Блогер обратила внимание, что и у мальчика, и у первой леди Франции язык немного высовывается вперед, когда они улыбаются. Также правый глаз у обоих расположен ниже левого. Меликиду назвала эти сходства «шокирующими», хотя их можно считать неудивительными, поскольку Брижит и Жан-Мишель - родные брат и сестра. Теория заговора о Брижит Макрон широко обсуждалась в 2017-м и 2022 году перед президентскими выборами во Франции. Первая леди страны в итоге подала в суд, который обязал распространителей дезинформации выплатить ей восемь тысяч евро в качестве компенсации, а ее брату - еще пять тысяч евро. СМИ тогда выяснили, что Жан-Мишель Тронье по-прежнему живет в своем родном городе Амьен на севере Франции.