Зеленский заявил, что Украина готова обменяться с РФ пленными по схеме «всех на всех»

Украинская сторона готова провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с европейскими лидерами в Киеве, передает Telegram-канал УНИАН.

«Это может стать шагом к завершению войны», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина, Европа и Соединенные Штаты должны присутствовать в ходе переговоров с Россией, чтобы мирное урегулирование не было обрамлено словами о «нормализации, перезагрузке или примирении». До этого украинский лидер заявил, что готов покинуть пост президента в обмен на членство страны в НАТО.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в ходе запланированного визита. По данным украинского телеканала «Общественное», на Украине состоится встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности. О планах посетить с визитом украинскую столицу уже рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес.