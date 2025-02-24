На фоне заявлений президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине Вооруженные силы страны заподозрили его в якобы связях с Россией.

По словам неназванного сотрудника украинской разведки, который находится рядом с передовой, после того, как американский лидер начал говорить о завершении конфликта с Россией, боевики ВСУ чувствуют себя преданными.

— Я не удивлюсь, если он лучший агент России, — заявил собеседник телеканала CNN.

23 февраля Дональд Трамп заявил, что сделку о завершении конфликта на Украине могут заключить в ближайшее время — по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, он уверен в достижении договоренностей «уже на этой неделе».

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Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в начале военного конфликта на Украине, обвинив в этом лидера киевского режима Владимира Зеленского и бывшего главу Белого дома Джо Байдена. Также, по его словам, присутствие Зеленского «не так важно» на встречах, посвященных мирному урегулированию конфликта с Россией и у него нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.