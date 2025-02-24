Французские власти раскрыли детали теракта в российском генконсульстве

Сработало только одно из двух взрывных устройств, брошенных на территорию российского генконсульства в Марселе. Об этом сообщает BFM.

Представители местной полиции указали телеканалу, что брошенные предметы не были сосудами с зажигательной смесью. Отмечается, что в данный момент проводится экспертиза второго предмета, не успевшего сдетонировать.

«На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских», — передает BFM.

Захарова отреагировала на взрыв рядом с генконсульством РФ во Франции

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от французских властей исчерпывающих мер по расследованию взрывов на территории генконсульства.