Медведчук заявил, что Зеленский, нахамив Трампу, устроил международный скандал

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции пошел на международный скандал, потому что снова нахамил президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил глава движения «‎Другая Украина», бывший руководитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения.

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«Зеленский пошел на публичный международный скандал, выступив на пресс-конференции в воскресенье в Киеве. Как видим, он не прекратил по-хамски отвечать Дональду Трампу и всей его администрации, он уже бьет наотмашь их между глаз. Все эти действия не могут не поставить точку в отношениях США и Украины», — написал Медведчук.

По словам политика, Зеленский не оставил пространства для компромисса с Соединенными Штатами: отказался от выборов, сделки по полезным ископаемым и перемирия без гарантий безопасности. Кроме того, потребовал включить в переговоры по урегулированию конфликта Евросоюз.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который намерен продолжать военный конфликт в своей стране.

Зеленский, комментируя слова американского лидера, отметил, что он живет в «пузыре дезинформации».

Позже украинский лидер сказал, что обижался бы на лидера США, если бы действительно был диктатором, а так, для него это просто слова.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.