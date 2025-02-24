Президент Литвы Гитанас Науседа предложил, чтобы Украина вступила в Евросоюз 1 января 2030 года. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «РБК-Украина».

Науседа заявил, что ЕС должен как можно скорее принять Украину в свои ряды. Он считает, что это надо сделать ради безопасности Европейского союза.

«Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года», — сказал президент Литвы.

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24 февраля Гитанас Науседа прибыл в Киев для участия в саммите, на котором поднимут вопросы мирного урегулирования конфликта и будут рассмотрены гарантии безопасности Украины. Вместе с президентом Литвы в украинскую столицу прибыли глава Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьеры-министры Канады, Эстонии и Испании Джастин Трюдо, Кристен Михал и Педро Санчес. Также утром 24 февраля в Киев для встречи с Владимиром Зеленским приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта.