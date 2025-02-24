Зеленский потребовал пустить Украину и Европу к переговорам России и США

Страны Европы и Украина должны участвовать в мирных переговорах вместе с Россией и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Украина, Европа вместе с Америкой мы должны быть за столом переговоров вместе с РФ, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении», — сказал Зеленский.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский меняет свои позиции чаще, чем зеленые майки. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что он думает о желании украинского лидера включить страны Европейского союза в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.