Трампу отправили приглашение посетить Польшу

Президенту США Дональду Трампу отправлено официальное приглашение посетить саммит государств Инициативы трех морей (Междуморья), который пройдет в Польше 28 апреля.

Об этом сообщил в эфире телеканала Polsat глава бюро международной политики в канцелярии президента Польши Войчех Колярский.

"Официальное приглашение на саммит Инициативы трех морей в Варшаве 28 апреля было направлено в Белый дом. Это (визит Трампа в Польшу 28 апреля - прим. ТАСС) - одна из возможностей, которая обсуждается с американской стороной. Но не единственная", - сказал Колярский.

Заявление Колярского было сделано после того, как утром в понедельник, 24 февраля, президент Польши Анджей Дуда вернулся из США, где он провел переговоры с Трампом.

"Отличная встреча, отличный визит. Внезапный визит. Разговор был очень конкретным, очень важным", - прокомментировал Колярский результаты поездки президента Польши в США.

Инициатива трех морей - неформальное объединение 13 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Главной целью этого объединения декларируется развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры в регионе по так называемой линии Север - Юг.