В Европе запретили вещание восьми российских СМИ

Европейский союз (ЕС) запретил вещание восьми российских СМИ в рамках 16-го пакета санкций. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что ограничения коснулись издания Eurasia Daily, агентства News Front, сайта SouthFront, портала RuBaltic.ru, онлайн-издания «Лента.ру», телеканала «Звезда» и Фонда стратегической культуры. Совет ЕС заявил, что приостановил действие лицензии на вещание этих СМИ.

Также ограничения коснулись 13 российских банков. Их отключили от международной платежной системы SWIFT.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет антироссийских санкций. 23 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал самый большой пакет санкций против России с начала спецоперации на Украине.