Мерц поставил под сомнение долговечность "нынешней формы" НАТО

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье задался вопросом, сохранится ли НАТО в его "нынешнем виде" к июню в свете комментариев администрации президента США Дональда Трампа относительно того, что Европа должна быстро создать независимый оборонный потенциал.

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"Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать что-то подобное в телешоу, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе стало ясно, что его правительство не слишком заботится о судьбе Европы", - заявил Мерц немецкому общественному телеканалу ARD после того, как его консерваторы победили на национальных выборах в Германии.

Рассуждая о саммите альянса, запланированном на июнь, Мерц заявил, что ему интересно узнать, "будем ли мы тогда продолжать говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал". В воскресенье его поддержал исполняющий обязанности министра экономики Роберт Хабек, чья партия "Зеленые" может войти в состав нового коалиционного правительства с консерваторами Мерца.

"Сейчас мы находимся в исторически уникальной ситуации. Американцы не только не оставляют Европу в покое, но и работают против Европы", - предупредил Хабек.

На прошлой неделе администрация Трампа шокировала европейских союзников, заявив, что им следует заботиться о своей безопасности самостоятельно и меньше полагаться на Соединенные Штаты, а также объявив о переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине без привлечения Европы.

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил европейцев, что "суровые стратегические реалии" не позволят США сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы. В пятницу Мерц заявил общественному вещателю ZDF, что Германии придется смириться с возможностью того, что Трамп не будет полностью придерживаться обязательств НАТО о взаимной обороне. По его словам, это означает, что Берлину, возможно, придется меньше зависеть от США в вопросе их ядерного зонтика, и высказался за переговоры с ядерными державами Европы Францией и Британией о расширении их ядерной защиты.

Мерц, сторонник трансатлантического подхода, был настроен в отношении России более агрессивно, чем исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц, предположив, что во время его правления в Киев могут быть отправлены ракеты средней дальности Taurus, что Шольц категорически отверг, отмечает Reuters.