Зеленскому предрекли «самую трудную битву»

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в самую трудную политическую битву. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).

Западное издание отмечает, что спустя три года военного конфликта с Россией усилия Киева стали терять смысл. Подчеркивается, что президент США Дональд Трамп настаивает на мирном соглашении с Москвой, тем самым унижая украинского президента.

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FT предрекла, что правление Зеленского вступит в самую опасную фазу в ближайшие недели. Газета подчеркнула, что проблема для украинского лидера заключается в том, как сохранить поддержку других стран.