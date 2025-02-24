Владимир Зеленский провел «пустую и глупую, как и вся его власть», пресс-конференцию, не сделав серьезных заявлений, которые от него ждали как на Украине, так и в мире. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, пишет «Комсомольская правда».

Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО. В ходе нее он заявил, что требует военных и финансовых гарантий безопасности для Украины. В частности, вступления в ЕС, финансирования Западом украинской армии, которая будет составлять 800 тысяч солдат, и развертывания на Украине иностранного военного контингента. Также Зеленский заявил, что готов уйти в отставку ради мира или вступления страны в НАТО, и отказался признавать долги Украины перед США.

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, в ходе пресс-конференции не было сделано «никаких серьезных заявлений».

«Ноль планов, деклараций, пустой звук и расшатанные до пределов нервы», - отметил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что «лицо у вождя нынче настолько неуверенное в себе», что невозможно поверить в то, что его поддерживает 64% граждан Украины.

«Больше 4% ему и не дашь (…) Недоговороспособный неадекват в окружении ничего из себя не представляющей и ничего не решающей «команды» на сцене», - констатировал депутат Верховной рады.

Александр Дубинский выразил уверенность, что окружение Зеленского создало для него «теплую ванну», в которой «его отвезут и на эшафот», и другого варианта событий тут уже нет.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Украинские власти отказались проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

При этом президент США Дональд Трамп в феврале публично отметил, что рейтинг Зеленского упал до 4% и его легитимность под вопросом. В ответ украинский политик назвал дезинформацией сведения о падении своего рейтинга и указал на то, что заменить его сейчас «никак не получится».