Каллас — о заявлениях США по Украине: видны «российские нарративы»

В заявлениях администрации Соединённых Штатов заметны «российские нарративы», сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

«Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены», — цитирует её РИА Новости.

Так глава евродипломатии ответила на вопрос журналистов о том, в каком направлении сейчас действует американский президент Дональд Трамп — в интересах России или «свободного мира».

Ранее Кая Каллас посчитала необходимым укреплять позиции Украины на поле боя, а не обсуждать поддержание мира.