ЕС поддержал отказ Зеленского от выборов на Украине

Евросоюз (ЕС) поддерживает позицию Владимира Зеленского, который отказывается проводить выборы на Украине. Об этом заявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас, пишет ТАСС.

По данным издания, по прибытии на встречу глав МИД ЕС Кая Калласс высказала мнение, что во время военных действий «не надо проводить выборы».

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь [на Украине] ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», - заявила она, заметив при этом, что в заявлениях президента США Дональда Трампа, выступающего за смену власти в Киеве, «очень широко представлены российские нарративы».

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента, что ставит под сомнение легитимность руководства страны.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

В свою очередь Зеленский назвал слова Трампа дезинформацией. Также он опроверг заявления американского лидера о том, что США передали Украине 500 миллиардов долларов помощи. Трамп в ответ заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».