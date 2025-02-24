Власти Венгрии не согласятся выделять десятки миллиардов евро на поставки вооружений украинской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что венгерские представители выступят против поспешных действий в отношении продления санкций против России.

До этого польская радиостанция RMF FM сообщила, что в стране разворовали средства Европейского союза, которые предназначались для помощи Украине. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), польская компания RARS расхитила €91 млн, предназначенный для закупки и поставки электрогенераторов на Украину.

OLAF считает, что имело место завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ определенным подрядчикам.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Незадолго до этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия объявит о выделении нового пакета помощи Украине 24 февраля в ходе визита ее членов в Киев.