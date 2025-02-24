Макрон предложит Трампу план развертывания европейских сил на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен представить ему план развертывания европейского воинского контингента на Украине, чтобы показать, что Европе "есть что предложить".

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

"Предложение [Макрона] подразумевает участие около 30 тыс. европейских военнослужащих [в миссии на Украине], причем ведущую роль здесь будут играть Великобритания и Франция", - приводит газета слова одного из источников.

По их данным, таким образом Париж хочет "создать контрсилу нарративу" о слабости Европы и показать, что у стран региона имеются собственные предложения относительно украинского урегулирования. Собеседник издания среди помощников Макрона подтвердил, что президент Франции прибудет в Вашингтон "с некоторыми предложениями о действиях", которые он ранее обсудил с другими европейскими лидерами, включая власти Британии.

Как пишет Politico, французские дипломаты также надеются, что Макрон сможет убедить Трампа в том, что сохранение торговых отношений с Европой и обеспечение ее безопасности остаются в интересах США.

"Президент [Макрон] - один из редких лидеров, у которого есть реальный опыт взаимодействия с Трампом и который тесно сотрудничал с ним во время первого срока его президентства", - приводит газета слова одного из помощников французского лидера.

По оценкам Politico, у Макрона есть шансы заверить хозяина Белого дома в том, что ЕС "начинает все более серьезно относиться к увеличению расходов на оборону". В то же время пока остается неясным, будет ли этих заверений достаточно, чтобы "успокоить Трампа и выиграть Европе больше времени для согласования плана по Украине и обеспечения коллективной безопасности континента", отмечает издание.

Американский лидер примет Макрона в Вашингтоне 24 февраля. Он также встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером 27 февраля. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что британский премьер может предоставить Трампу черновой вариант размещения воинских контингентов Великобритании и Франции на территории Украины в рамках урегулирования конфликта. 17 февраля Стармер заявил, что возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы необходимо подкрепить гарантиями со стороны Вашингтона. Трамп в свою очередь заявлял, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину, при этом в американской администрации подчеркивали, что участие американского контингента исключается.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, это шаг в сторону эскалации.