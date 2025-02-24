Politico: Макрон предложит Трампу план развертывания европейских сил на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен представить ему план развертывания европейского воинского контингента на Украине, чтобы показать, что Европе "есть что предложить".

Макрон предложит Трампу план развертывания европейских сил на Украине
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Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

"Предложение [Макрона] подразумевает участие около 30 тыс. европейских военнослужащих [в миссии на Украине], причем ведущую роль здесь будут играть Великобритания и Франция", - приводит газета слова одного из источников.

По их данным, таким образом Париж хочет "создать контрсилу нарративу" о слабости Европы и показать, что у стран региона имеются собственные предложения относительно украинского урегулирования. Собеседник издания среди помощников Макрона подтвердил, что президент Франции прибудет в Вашингтон "с некоторыми предложениями о действиях", которые он ранее обсудил с другими европейскими лидерами, включая власти Британии.

Как пишет Politico, французские дипломаты также надеются, что Макрон сможет убедить Трампа в том, что сохранение торговых отношений с Европой и обеспечение ее безопасности остаются в интересах США.

"Президент [Макрон] - один из редких лидеров, у которого есть реальный опыт взаимодействия с Трампом и который тесно сотрудничал с ним во время первого срока его президентства", - приводит газета слова одного из помощников французского лидера.

По оценкам Politico, у Макрона есть шансы заверить хозяина Белого дома в том, что ЕС "начинает все более серьезно относиться к увеличению расходов на оборону". В то же время пока остается неясным, будет ли этих заверений достаточно, чтобы "успокоить Трампа и выиграть Европе больше времени для согласования плана по Украине и обеспечения коллективной безопасности континента", отмечает издание.

Американский лидер примет Макрона в Вашингтоне 24 февраля. Он также встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером 27 февраля. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что британский премьер может предоставить Трампу черновой вариант размещения воинских контингентов Великобритании и Франции на территории Украины в рамках урегулирования конфликта. 17 февраля Стармер заявил, что возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы необходимо подкрепить гарантиями со стороны Вашингтона. Трамп в свою очередь заявлял, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину, при этом в американской администрации подчеркивали, что участие американского контингента исключается.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, это шаг в сторону эскалации.

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