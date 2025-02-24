Зеленский накричал на министра финансов США во время обсуждения сделки по металлам

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Доносящиеся оттуда (из офиса Зеленского) хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — пишет британская газета.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на имеющийся в распоряжении текст соглашения написала, что США планируют экономическую колонизацию Украины по окончании конфликта с Россией. Согласно документу, американцы будут иметь полный доступ к «минеральным ресурсам, нефтегазовым ресурсам, портам и другой инфраструктуре» Украины, получая 50 процентов от всех ее доходов.

Раскрыто главное предложение Европы Трампу по Украине

«Этот пункт означает: сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — заявил изданию высокопоставленный американский источник.
В мире
Видео
Владимир Зеленский
Казначейство США
Вашингтон
Киев
Соединенные Штаты
Украина