Владимир Зеленский кричал во время переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом, который привез на Украину сделку по передаче прав на половину украинских редкоземельных металлов. Об этом сообщает Financial Times.

Газета подчеркивает, что в ходе встречи между Бессентом и Зеленским произошел конфликт из-за деталей сделки. Зеленский был необычайно зол, так как предложенный документ не включал гарантий безопасности для Украины.

«Доносящиеся [из кабинета Зеленского - прим.ред.] хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», - отмечается в статье.

Осенью 2024 года Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. Среди прочего, в плане было указано, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов (речь шла об уране, титане, литии, графите).

Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержал тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры». Источники FT рассказывали, что президента США Дональда Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.

В начале февраля Трамп сообщил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами Украины.

Бессент 12 февраля посетил Киев для обсуждения сделки по редкоземельным элементам. Зеленский на нее не согласился и не стал подписывать предложенное США соглашение. Позже появилась информация, что в этом документе не были упомянуты какие-либо гарантии безопасности для Украины.

Раскрыто главное предложение Европы Трампу по Украине

Трамп критиковал поведение Зеленского во время визита Бессента. Позже стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения, еще более жесткий. Согласно ему, Украина должна отказаться от половины доходов с продажи природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от половины поступлений с портов и прочей инфраструктуры. Если Киев согласится на это, ему придется вносить взносы в специальный фонд до тех пор, пока сумма не достигнет 500 миллиардов долларов.