Победившая в Германии ХДС исключила сотрудничество с одной правящей партией

Победивший в Германии блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) исключил сотрудничество с партией «Союз 90/Зеленые», которая на данный момент времени является правящей и входит в правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Победившая в Германии ХДС исключила сотрудничество с одной правящей партией
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей победившей силы.

«Зеленые показали за четыре года, на что они способны (...) Вы же видели, как она [глава МИД Германии Анналера Бербок] себя вела с китайцами, назвав их лидера [председателя КНР Си Цзиньпина] диктатором. Такая внешняя политика обречена на провал», — приводит агентство слова одного из представителей блока ХДС/ХСС.

При этом уточняется, что победившие правоцентристы не хотят сотрудничества и с «Альтернативой для Германии». В связи с этим, наиболее вероятным раскладом является формирование правительства совместно с правящей Социал-демократической партии (СДПГ). Аналогичная коалиция правила ФРГ в последнее правительство Ангелы Меркель.

Ранее журнал Politico сообщал, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике Олафа Шольца. Дополнительно уточняется, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Украины», который боится «пересекать красные линии с Путиным».

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