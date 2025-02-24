На Украине сообщили о завершающей стадии сделки по передаче ресурсов США

Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина на своей странице в соцсети X, однако вскоре удалила публикацию, передает Reuters.

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По данным агентства, украинская сторона предложила подписать соглашение в Вашингтоне во время переговоров лидеров двух стран. Она отметила, что почти все ключевые детали были согласованы.

До этого британская газета Financial Times писала, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. По данным издания, Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку Киева.

24 февраля стало известно, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам.