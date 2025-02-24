Taurus и отношения с Россией: чего ожидать от будущего канцлера Германии

Лидер победившего на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который должен в скором времени занять пост канцлера Германии, выступал за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, но признавал, что в будущем необходимо наладить отношения с Россией. Чего ждать от нового канцлера, разбирался «Рамблер».

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, 23 февраля. Они были назначены после того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, на втором месте «Альтернатива для Германии» с 20,8% голосов. Замкнули тройку лидеров социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов, пишет РИА Новости.

Семья, образование и противостояние с Меркель

Лидер победившей партии Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года в Брилоне. Его мать была наследницей древней фамилии Совиньи. Дед политика, занимавший пост мэра Брилона Йозеф Поль, был убежденным фашистом. Он даже успел переименовать две улицы города в «Адольф Гитлер — штрассе» и «Герман Геринг — штрассе». Отец политика - Иоахим Мерц - был судьей в окружном суде Арнсберга и практически всю жизнь состоял в партии «Христианско-демократический союз Германии», пишет 360.ru.

Мерц, получивший юридическое образование в Боннском университете, начал свою политическую карьеру в конце 1980-х, когда был избран депутатом Европарламента. В бундестаг он прошел в 1994-м, через четыре года стал заместителем тогдашнего лидера фракции ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле, а в 2000-м занял его место. Однако он ни разу не входил в правительство, напоминает РБК.

В 2002 году Фридрих Мерц ушел с поста лидера фракции, и его место заняла будущий канцлер Ангела Меркель. Началось их политическое противостояние. Меркель блокировала его налоговую реформу, а Мерц критиковал ее реформу здравоохранения.

Их конфликт усиливался. В 2007 году Мерц отказался выдвигать свою кандидатуру на федеральных выборах, а в 2009 году ушел из политики в консалтинг. Вернулся он лишь в 2018 году.

Фридрих Мерц продвигал идею заморозить на два года строительство газопровода «Северный поток - 2», а также выступал за независимость Германии от американского и российского газа. Он был и сторонником упрощения налоговой системы, настаивая на том, что каждый немец должен иметь возможность рассчитать свой подоходный налог на обычном костере - подставке для пивного бокала.

С 31 января 2022 года Мерц стал лидером Христианско-демократического союза и занял довольно жесткую позицию по отношению к мигрантам, подчеркивая, что они должны «адаптироваться к устоявшемуся, либеральному порядку».

Внешняя политика и отношения с Россией

Достаточно жесткую позицию будущий канцлер Германии занимает и по украинскому конфликту. В частности, в интервью немецкому журналу Stern, которое он дал в ноябре 2024 года, Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он поставит России ультиматум, потребовав прекратить боевые действия на Украине. Если требование не будет выполнено, Берлин поставит Киеву крылатые ракеты Taurus.

«Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», - подчеркивал он.

Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов, и отверг критику со стороны канцлера Олафа Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, придет день для серьезной попытки налаживания отношений с Россией.

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС также отмечал, что вопрос отправки европейских военных на Украину сейчас не стоит на повестке дня, пишет ТАСС.

«Первый вопрос, который стоит на повестке, - как нам дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться. На мой взгляд, это мы до сих пор делали недостаточно», - уверен Мерц.

Издание Politico по итогам парламентских выборов в Германии констатировало, что у нового главы Германии «безусловно, будет более жесткий подход к России, чем у Шольца», и стоит ожидать, что помощь Киеву заметно возрастет.

На Западе оценили подход нового канцлера Германии к Путину

Что касается отношений с США и новым главой американской администрации Дональдом Трампом, то Фридрих Мерц уже выразил несогласие с проведением переговоров по Украине без участия Европы. На Мюнхенской конференции по безопасности он предложил вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу начать мирные переговоры с прекращением огня как доверительной мерой. Будущий канцлер также подчеркнул важность разработки общеевропейского ответа на украинский конфликт, напоминает Ura.ru.

Ранее в Бундестаге начали проверку из-за возможного вмешательства американского миллиардера Илона Маска, возглавляющего департамент государственной эффективности (DOGE) США, в немецкие выборы. В преддверии выборов Маск поддержал лидера ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алису Вайдель. До этого Маск в своих постах в соцсетях назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «дураком» и писал, что «только АдГ может спасти Германию».