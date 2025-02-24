Мерц выступил с жестким заявлением по США и НАТО

Главный претендент на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу к независимости от США и допустил снижение роли НАТО на континенте. По его словам, Вашингтон и Москва объединяются «через голову» ЕС и Украины.

Лидер победившей на выборах в Германии партии ХДС подчеркнул, что его приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу и добиться независимости от США. После заявлений Дональда Трампа на прошлой неделе стало ясно, что «эта часть американцев, эта администрация» безразличны к судьбе Европы пояснил Мерц.

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«Мне очень любопытно увидеть, как мы движемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы по-прежнему говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал», — цитирует политика издание «Страна».

Ранее Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с победой на досрочных выборах в бундестаг.