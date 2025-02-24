Европа готова «творчески подойти» к поиску финансирования для ВСУ, страны ЕС должны «поглубже залезть в свои карманы» ради Украины.

Об этом в статье для британской газеты Financial Times заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Мы готовы творчески подойти к поиску нового финансирования для Вооруженных сил Украины. Самое время сделать это сейчас. Но европейские страны должны поглубже залезть в свои карманы», — подчеркнул он.

По словам Расмуссена, наращивая наши собственные усилия в области обороны, Европа может стать «незаменимой» в будущих переговорах по Украине.

23 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что вскоре пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях.

Рябков уточнил, что переговоры пройдут на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.