Великобритания намерена запретить въезд на свою территорию всем высокопоставленным российским политикам, чиновникам, а также главам крупных предприятий.

© Газета.Ru

Об этом пишет британская газета The Times.

«Британия собирается на третью годовщину… (начала СВО. – прим. ред.) запретить въезд всем высокопоставленным российским политикам», — говорится в сообщении издания.

МВД Великобритании, как отмечается в материале, введет ограничительные меры против «всех региональных и федеральных министров, а также глав и высокопоставленных менеджеров крупных компаний из России».

Соответствующий шаг, по мнению Лондона, нужен ради увеличения давления на Россию и в то же время снижения якобы имеющейся «национальной угрозы» для Британии.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины.

По словам Слуцкого, европейские лидеры активно сопротивляются администрации действующего американского лидера Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине, а также продолжают защищать украинского лидера Владимира Зеленского. Глава ЛДПР подчеркнул, что Европа таким образом пытается оправдать свою «провальную политику» в отношении РФ.